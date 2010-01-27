Черномырдин не скрывает, что приехал в Киев в связи с выборами

Киев прибыл экс-посол РФ в Украине, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству со странами СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

В интервью РИА «Новости» В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что его визит в Киев не связан приездом 25 января в украинскую столицу нового посла России Михаила ЗУРАБОВА.

"Моя поездка в Киев была запланирована гораздо раньше, как раз я хотел посетить украинскую столицу в перерыв между первым и вторым турами президентских выборов. Приезд М.ЗУРАБОВА никак не повлиял на мои планы", - сказал собеседник агентства. По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, он планирует провести в Киеве серию встреч с руководителями украинских политических партий и движений, а также с бывшими кандидатами в президенты, не прошедшими во второй тур президентских выборов.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также сообщил, что хотел бы встретиться с Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Однако я понимаю, что сейчас у них очень напряженный период (началась агитация по второму туру выборов Президента), поэтому я могу встретиться и с их представителями", - сказал экс-посол. Спецпредставитель Президента России, по его словам, хотел бы обсудить со своими собеседниками нынешнюю политическую и экономическую ситуацию в Украине, перспективы сотрудничества России и Украины после завершения второго тура выборов.

В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что будет находиться в Киеве в течение двух-трех дней.

Напомним, первый тур выборов Президента Украины состоялся 17 января, первое место занял лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, набрав 35,32% голосов, на втором месте - премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО с 25,05% голосов. Именно они примут участие во втором туре 7 февраля.