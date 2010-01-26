ПР заявляет, что БЮТ готовит провокации на Западной Украине
11:16, 26 января 2010Политика
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"Стало известно из достоверных источников"
«Антидемократические силы» готовят акты вандализма в Западной Украине.
Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.
«Как нам стало известно из достоверных источников, штабами БЮТ и другими антидемократическими силами готовятся акты вандализма против памятников национал-патриотам в Западной Украине», - отмечается в заявлении.
«Партия регионов заявляет, что мы всегда с уважением относимся к мнению каждого региона и каждого украинца», - сказано в документе.
При этом в Партии регионов подчеркнули, что «вся ответственность за вандализм ложится на теневые штабы БЮТ и антидемократические силы в Западной Украине».
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