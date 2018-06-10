Генсек Совета Европы сформулировал наибольшее разочарование украинской властью

Украина присоединилась к Совету Европы еще в 1995 году и с тех пор так и не смогла лишиться мониторинга – процесса постоянного наблюдения за соблюдением прав человека. О том, как, с точки зрения европейцев, идут изменения в Украине, рассказал в интервью УНИАН Генеральный Секретарь организации Терри Девис.

В первую очередь хотелось бы узнать, увидели ли Вы какие-то позитивные изменения в Украине в сфере защиты прав человека?

По моему мнению, есть достаточно много намерений в Украине для изменений к лучшему в отрасли защиты прав человека, и даже, я бы сказал, есть достаточный прогресс. Но остается по меньшей мере одно очень важное незавершенное дело, которого мы продолжаем ожидать, – это результаты расследования дела об убийстве Георгия Гонгадзе.

Прошло уже два года с тех пор, как новые люди в украинской власти пообещали нам быстро завершить расследование, но и до сих пор нет никаких результатов. Я бы сказал, что это наибольшее разочарование, и я вижу, что многие люди в Украине также разделяют нашу обеспокоенность.

С другой стороны, современная Украина не выглядит лишь в черных и белых тонах, как это было раньше, есть много изменений в политической жизни. Если охарактеризовать этот процесс в двух словах, я бы сказал так: Украина уже достигла большого прогресса, но должна еще много чего сделать.

Если говорить о других обязательствах Украины перед Советом Европы, то довольны ли Вы скоростью имплементации плана действий, утвержденного в прошлом году Президентом Украины ? Я не думаю, что кто-либо когда-либо может быть довольным скоростью реализации любого плана действий. И ситуация с Украиной в этом аспекте не является уникальной. Хотя движение вперед – прежде всего в интересах самой Украины.

Из моего опыта в политике, могу сказать, что люди в Украине очень разочарованы, и так случается всегда после того, как возникали очень большие ожидания от новой власти. Два года назад украинский народ, конечно, очень много ожидал от Президента Виктора Ющенко, я убежден, что люди ожидали изменений более скорых, чем они могли происходить, чтобы быть действительно эффективными. Такая ситуация очень часто бывает при демократии. В любом случае я остаюсь оптимистично настроенным относительно Украины, этот новый опыт для Украины и украинцев – очень полезный.

В декабре 2006 года Вы подписали в Киеве меморандум относительно создания института постоянного представителя Генерального Секретаря. Когда это произойдет?

Есть несколько вопросов, которые нужно решить для этого. Прежде всего, нужно одобрить бюджет на нынешний год, в котором должна содержаться позиция относительно содержания представителя Генерального Секретаря в Украине, потом – найти и нанять офис, и уже после этого появится вопрос относительно персонала.

Но это будет в текущем году?

Да-да, обязательно в этом году. Я бы даже сказал, что буду очень-очень разочарован, если нам не удастся назначить представителя к лету.

Какие основные требования к человеку, который должен стать специальным представителем Генерального Секретаря? Этот человек должен хорошо разбираться в деятельности Совета Европы, разговаривать на украинском языке– ведь офис будет в Киеве, – иметь хороший опыт, а также быть порядочным и честным. Ну и кроме того, поскольку на представителя полагается миссия по координации выполнения программ Совета Европы в Украине, этот человек должен быть способен к организации и координации программ, направленных на улучшение защиты прав человека в Украине. Это очень ответственная работа.

Это должен быть украинец? Нет, даже нежелательно, чтобы это был украинец. Мы пытаемся везде на такие должности, где они есть, назначать выходцев из других стран.

Господин Генеральный Секретарь, как известно, на днях ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой призывает не использовать энергетические ресурсы в виде инструментов политического давления. Там есть много слов о России. Вы видите опасность со стороны России в этом вопросе?

Есть очень много людей, которые считают, что такая проблема и такая угроза существуют. Но в целом снабжение энергоресурсов – не является вопросом для Совета Европы. И Парламентская Ассамблея лишь выразила свое мнение исключительно относительно политических аспектов этого дела. Хочу также отметить, что этот вопрос никогда не затрагивался ни на заседаниях Комитета министров Совета Европы, ни на межправительственных встречах. Это все-таки больше вопрос к ЕС, чем к нам.

В то же время, насколько я понимаю, отношения Совета Европы с Россией остаются достаточно сложными. И последний тому пример – отказ России – единственной страны-члена СЕ – ратифицировать протокол №14 к Конвенции прав человека. Что является причиной этого? Я не знаю в чем причины такого решения, и думаю, что все мы разочарованы решением российской Думы отказаться от ратификации протокола в то время, как правительство России поддерживало этот протокол. Действительно, на сегодня уже 45 стран из 46 членов Совета Европы ратифицировали настоящий документ, и только один из 46 парламентов отказался от ратификации.

Насколько я понимаю, президентская администрация сейчас рассматривает пути, каким образом получить поддержку Думы, и я надеюсь, что этот вопрос будет решен. Тем более что 14-й протокол направлен исключительно на повышение эффективности работы Европейского суда по правам человека, который в связи с ростом количества обращений к нему, уже не справляется с такой нагрузкой, и поэтому нуждается в реформировании. И это в интересах России. Я буду разговаривать еще раз с российской властью относительно будущего этого протокола.

А что касается отношений Совета Европы и ЕС? Не секрет, что Брюссель пытается немного “перетянуть одеяло” на себя с целью игры все большей роли в сфере прав человека. У Вас нет опасений, что однажды Совет Европы может остаться без 27 стран ЕС? Действительно, в последнее время Европейский Союз все больше уделяет внимания вопросам защиты прав человека, причем не только в своих странах, но и в странах-соседях. Но Совет Европы – это очень большая организация из 46 стран, и, думаем, что в этом году количество ее членов вырастет за счет Черногории. Кроме того, не нужно забывать и о Беларуси. Я, конечно, не вижу перспектив для присоединения Беларуси в этом году, однако в будущем такую перспективу не нужно отбрасывать.

Возвращаясь к вопросу относительно “перетягивания каната”, я скажу, что Совет Европы имеет очень большой опыт как в осуществлении любых экспертиз, так и в разработке конкретных предложений относительно улучшения ситуации в отрасли защиты прав человека. И нам незачем бояться возможности отказа ЕС от Совета Европы, потому что это просто не состоится. Тем более, если ЕС решит дублировать наши функции – это сразу отразится на бюджетах, поскольку такую деятельность нужно финансировать. А зачем это делать, если уже есть Совет Европы?

Разговаривал Сергей Воропаев, собкор УНИАН в Брюсселе

Справка

Совет Европы – международная организация 46 государств-членов в еврорегионе. Членство открыто для всех европейских государств, которые признают принцип верховенства закона и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан. Штаб-квартира Совета Европы находится в Страсбурге на французсько-немецкой границе. Совет Европы не следует путать с Европейским Союзом. Совет Европы был создан после завершения Второй мировой войны и имеет Устав Совета Европы. Общей целью Совета является поддержка основных принципов прав человека, плюрализма, демократии и верховенства права, а также роста благосостояния всех граждан Европы. Украина входит в СЕ с 1995 года (Россия – с 1996-го).