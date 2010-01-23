Литвин: все понимают, что революции начинаются и заканчиваются в столице

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен принять правовым образом мотивированное решение о досрочных выборах мэра Киева и Киевсовета, чтобы оно не оспаривалось в суде.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

По словам В.ЛИТВИНА, сначала необходимо утвердить отчет Временной следственной комиссии ВР относительно деятельности столичной власти.

По словам В.ЛИТВИНА, соответствующим проектом постановления предусматривается поручить Генеральной прокуратуре изучить основания для досрочных выборов. «Поскольку сейчас же зазвучат заявления о том, что никаких оснований нет, что это противоречит решению Конституционного Суда и т. п.», - сказал он.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, необходимо принять закон, которым предусмотреть проведение выборов мэров городов в два тура, чтобы не 10% избирателей решали, кто будет руководить городом.

«После того принять решение о досрочных выборах, но принять его таким образом, чтобы это была коллективная обоснованная воля не только Верховной Рады, но и общественная, поскольку через суды отменят любые решения», - сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, по убеждению председателя ВР, новый Президент Украины должен внести в Верховную Раду проект закона о разграничении полномочий Киевского городского председателя и председателя Киевской горгосадминистрации. «И пусть они проводят заседание совета (Киевсовета – УНИАН), а все полномочия, реальные исполнительные, передать человеку, которого назначить на эту должность, который бы в городе мог навести порядок», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР выразил опасение, что политические силы будут медлить с принятием решение о досрочных выборах. Он объяснил это тем, что каждая политическая сила будет ждать удобного момента и согласится на выборы только тогда, когда увидит, что ее представитель сможет победить. «Сейчас идет анализ, чтобы не отдать город, поскольку все понимают, что все революции начинаются и заканчиваются в столице», - добавил В.ЛИТВИН.