Шуфрич проведет брифинг

13-40 - Состоится брифинг при участии министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестора Шуфрича. В 14-00 начнет работу прямая телефонная линия по вопросам реализации положений Программы деятельности Правительства (ул..Институтская, 7, второй этаж, каб. 206). Телефон для обращений граждан: 254-05-65; e-mail: hotline@kmu.gov.ua.