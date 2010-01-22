Тимошенко опережает Януковича на 3% (опрос)

Согласно результатам социологического опроса, проведенного общественной организацией "Новое поколение Украины", кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО во втором туре выборов опережает своего оппонента Виктора ЯНУКОВИЧА на 3%.

Такие результаты опроса обнародовала на пресс-конференции в УНИАН директор общественной организации "Новое поколение Украины" Тамара ТУДВАСЕВА.

В частности, согласно результатам опроса, отвечая на вопрос "Кого вы видите Президентом Украины", 48,1% граждан назвали Ю.ТИМОШЕНКО, 45,2% - В.ЯНУКОВИЧА, 6,7% респондентов не смогли ответить.

При этом 43% опрошенных заявили, что однозначно примут участие во втором туре голосования, 26% - скорее да. 18,7% респондентов заявили, что однозначно не будут принимать участия в выборах, 4,7% опрошенных ответили "скорее, нет". Еще 7,6 % респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Т.ТУДВАСЕВА также добавила, что во время опроса оценивалось, как будут голосовать сторонники тех кандидатов, которые не прошли во второй тур. В частности, по ее словам, около 95% избирателей Олега ТЯГНИБОКА готовы голосовать за Ю.ТИМОШЕНКО. "Среди сторонников Виктора ЮЩЕНКО на Западе Украины практически все готовы отдать преимущество Ю.ТИМОШЕНКО", - добавила социолог.

По ее словам, согласно результатам опроса, в западной Украине 75-80% голосов Сергея ТИГИПКО перейдут к Ю.ТИМОШЕНКО, в центральной части – 55-60%, а в южной – около 20-25% сторонников С.ТИГИПКО готовы проголосовать за Ю.ТИМОШЕНКО.

Общественная организация "Новое поколение Украины" проводила опрос 18-20 января 2010 года среди городского и сельского населения по квотной выборке, представляющей население в возрасте старше 18 лет. Опрошено 2050 респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,7%.