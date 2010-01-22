Тимошенко опережает Януковича на 3% (опрос)
Версия ОО "Новое поколение Украины"
Согласно результатам социологического опроса, проведенного общественной организацией "Новое поколение Украины", кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО во втором туре выборов опережает своего оппонента Виктора ЯНУКОВИЧА на 3%.
Такие результаты опроса обнародовала на пресс-конференции в УНИАН директор общественной организации "Новое поколение Украины" Тамара ТУДВАСЕВА.
В частности, согласно результатам опроса, отвечая на вопрос "Кого вы видите Президентом Украины", 48,1% граждан назвали Ю.ТИМОШЕНКО, 45,2% - В.ЯНУКОВИЧА, 6,7% респондентов не смогли ответить.
При этом 43% опрошенных заявили, что однозначно примут участие во втором туре голосования, 26% - скорее да. 18,7% респондентов заявили, что однозначно не будут принимать участия в выборах, 4,7% опрошенных ответили "скорее, нет". Еще 7,6 % респондентов не смогли ответить на этот вопрос.
Т.ТУДВАСЕВА также добавила, что во время опроса оценивалось, как будут голосовать сторонники тех кандидатов, которые не прошли во второй тур. В частности, по ее словам, около 95% избирателей Олега ТЯГНИБОКА готовы голосовать за Ю.ТИМОШЕНКО. "Среди сторонников Виктора ЮЩЕНКО на Западе Украины практически все готовы отдать преимущество Ю.ТИМОШЕНКО", - добавила социолог.
По ее словам, согласно результатам опроса, в западной Украине 75-80% голосов Сергея ТИГИПКО перейдут к Ю.ТИМОШЕНКО, в центральной части – 55-60%, а в южной – около 20-25% сторонников С.ТИГИПКО готовы проголосовать за Ю.ТИМОШЕНКО.
Общественная организация "Новое поколение Украины" проводила опрос 18-20 января 2010 года среди городского и сельского населения по квотной выборке, представляющей население в возрасте старше 18 лет. Опрошено 2050 респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,7%.