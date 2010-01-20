В Блоке Литвина уже хотят пересчитать голоса

Народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ предлагает Верховной Раде принять постановление о пересчете голосов на некоторых избирательных участках на выборах Президента Украины.

Проект постановления «О мерах по обеспечению достоверности результатов волеизъявления избирателей во время голосования на выборах Президента Украины 17 января 2010 года» зарегистрирован сегодня в ВР.

Автор проекта постановления мотивирует необходимость ее принятия сообщениями в средствах массовой информации о случаях нарушения требований Закона «О выборах Президента Украины» в процессе осуществления избирателями голосования, подсчета голосов избирателей на избирательных участках и установления итогов голосования в пределах территориальных избирательных округов на выборах Президента Украины 17 января 2010 года.

Проектом постановления предлагается, что ЦИК должен осуществить меры по обеспечению установления достоверных результатов волеизъявления избирателей во время голосования на выборах Президента Украины 17 января 2010 года, в том числе путем повторного подсчета голосов избирателей в соответствующих избирательных участках, а также относительно выборочной проверки сведений протоколов участковых избирательных комиссий относительно участия избирателей в голосовании 17 января 2010 года.

Кроме того, ЦИК должна проинформировать Верховную Раду Украины об осуществленных мерах до 7 февраля 2010 года.