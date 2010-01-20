Тимошенко обвиняют «в шпионаже в пользу иностранного государства»

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО обвинил премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в действиях, «направленных на дестабилизацию ситуации в стране».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на заседании Верховной Рады Украины.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО обратился к СБУ, МВД и в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о «государственной измене и о шпионаже в пользу иностранного государства», которые якобы имеют место в действиях Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом он в сессионном зале продемонстрировал взятую из Интернета запись разговора, в котором якобы участвуют Ю.ТИМОШЕНКО и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что во время этого разговора политики якобы договаривались «о вмешательстве в виде грузинских наблюдателей в избирательный процесс» в Украине. В продемонстрированной записи речь идет о грузинских наблюдателях, которые направлялись в Украину.

Как сообщалось, вчера, 19 января, парламент не поддержал предложение о прослушивании записей разговоров, которые касаются якобы переговоров представителей грузинской власти о ситуации в Украине.

Справка УНИАН. 11 января ЦИК отказал в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, отказавшей в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

17 января ЦИК так и не зарегистрировал официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.