Виктор Янукович встретился в Давосе с Тони Блэром

Премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР пообещал поддержку Украине в завершении процесса ее вступления во Всемирную торговую организацию.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

По словам главы украинского правительства, встреча прошла в дружеской, деловой атмосфере.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, Британия является одним из важнейших партнеров Украины, и "мы надеемся, что постоянный диалог между главами правительств обеих стран будет играть ведущую роль в развитии и углублении украинско-британского сотрудничества".

В интервью журналистам премьер-министр Украины сказал, что в ходе встречи были обсуждены не только отношения Украины и Великобритании, но и мировые тенденции в экономике и энергетической безопасности.

Значительное внимание в ходе беседы было уделено также вопросу перспективы Украины в европейской и евроатлантической интеграции, вступление Украины в ВТО, формирование с Европейским Союзом зоны свободной торговли.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, предметом беседы также был вопрос создания в Украине надлежащих условий для работы инвесторов. Поскольку правительство Украины придает важное значение развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Великобританией, Украина настроена предпринимать меры, которые будут способствовать его дальнейшему углублению, заверил украинский премьер.