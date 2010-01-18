Янукович обещает бывшим соперникам утешительный приз

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в своей деятельности на посту главы государства учтет некоторые программные принципы других кандидатов, которые не попали во второй тур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Комментируя полученные предварительные результаты голосования в первом туре, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что они для него не оказались неожиданными.

Он в очередной раз отметил, что около 70% украинцев проголосовали против действующей власти, поскольку хотят перемен.

«Эти перемены уже будут после второго тура. Безусловно, я буду предлагать, чтобы мы программу дальнейшего развития Украины реализовывали вместе с другими кандидатами, которые не прошли во второй тур, но получили значительную поддержку общества», - заявил кандидат в президенты.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что готов частично включить программные принципы других кандидатов в свою программу деятельности на посту главы государства. «А избиратели, которые голосовали за других кандидатов, должны понять, что их голоса не пропали», - подчеркнул лидер Партии регионов.

Он также отметил, что “украинцам надоели пустые обещания, люди устали от постоянной лжи”. “А наши соседи хотят иметь дело с надежными и предсказуемыми партнерами”», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.