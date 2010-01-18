Кому отдали предпочтение украинцы в Санкт-Петербурге

Кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ одержал победу на избирательном участке в Санкт-Петербурге, набрав 244 голоса (около 60%). Об этом со ссылкой на данные участковой избирательной комиссии сообщили ИТАР-ТАСС в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге.

На втором месте по количеству голосов, по данным комиссии, оказался Сергей ТИГИПКО (59 голосов, или 14,5%), всего четыре голоса отделяет от него третьего кандидата - Юлию ТИМОШЕНКО (55 голосов, или 13,5%).

Действующий президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на участке в Санкт-Петербурге набрал 11 голосов. Остальные кандидаты, по словам представителя консульства, набрали менее 10 голосов избирателей.

Ни одного из кандидатов не поддержали трое проголосовавших, а семь бюллетеней оказались недействительными.

Всего на избирательный участок в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге пришли 407 человек, или 5% от состоящих на консульском учете избирателей (в итоговом избирательном списке - около 9 тысяч 500 человек).

Представители консульства отметили достаточно большую избирательную активность граждан. "Количество проголосовавших на выборах президента было в четыре раза больше, чем на предыдущих выборах в парламент страны", - подчеркнул консул Генконсульства Украины Максим ЛАЗАРЕНКО.

Он рассказал, что на участок пришли граждане Украины, находящиеся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Вологодской и Архангельской областей.

Полномочия консульства распространяются на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Мурманскую, Калининградскую, Вологодскую, Новгородскую и Псковскую области, а также Ненецкий автономный округ и Республику Карелия.