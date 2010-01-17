Явка на президентских выборах составила 66,88% (данные по областям)

По данным из 109 территориальных избирательных округов, явка избирателей составила 66,88%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

В частности, наиболее активно голосовали в Тернопольской области – там явка избирателей составляет 75%, на втором месте Львовская – 72%.

Кроме того, в Луганской области проголосовали 68% избирателей, в Донецкой – 70%, Харьковской – 65%, Днепропетровской – 66%, Запорожской - 67%, Херсонской – 59%, Николаевской – 63%, Одесской – 62%, Кировоградской – 62%, Черкасской – 61%, Киевской – 63%, Черниговской – 65%, Сумской – 63%, Винницкой – 69%, Житомирской – 65%, Черновицкой – 57%, Хмельницкой – 69%, Ривненской – 71%, Ивано-Франковской – 69%, Закарпатской – 57%.

Кроме того, в Киеве проголосовали 67,23%, в Автономной Республике Крым – 62% и в г. Севастополе – 66,89%.