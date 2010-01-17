Герман празднует «последний день оранжевой власти»

В Партии регионов заявляют, что кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ получил в первом туре выборов главы государства больше голосов, чем все представители действующей власти вместе взятые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в пресс-центре кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«Это на самом деле последний день помаранчевой власти, поскольку лидер оппозиции получил больше голосов, чем представители действующей власти все вместе взятые», - подчеркнула А.ГЕРМАН и поздравила украинских граждан с этой победой.

В свою очередь, первый заместитель председателя Партии регионов Николай АЗАРОВ заметил, что «сегодня решен вопрос относительно 7 февраля».

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола, Виктор ЯНУКОВИЧ получил 31,5% голосов избирателей. По данным экзит-пола “Интера” - 36,6%, по данным экзит-пола ICTV -35,06%.