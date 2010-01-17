Результаты экзит-пола телеканала Интер

Согласно предварительным результатам экзит-пола, организованного телеканалом “Интер”, на выборах Президента Украины 17 января за кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА свои голоса отдали 36,6% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – более 25%, за Сергея ТИГИПКО -13,5%.

Такие данные обнародованы в спецвыпуске программы «Подробности», который вышел в 20.00.

Согласно полученным результатам, Арсений ЯЦЕНЮК набирает более 6% голосов избирателей; Виктор ЮЩЕНКО - более 5%; Петр СИМОНЕНКО - более 3%; Владимир ЛИТВИН – 2%.

Остальные кандидаты, по данным экзит-пола “Интера”, набирают менее 2% голосов избирателей.

Как ранее сообщал отдел по связям с общественностью PR-службы телеканала "Интер", для проведения собственного экзит-пола был подписан договор с ведущими исследовательскими компаниями SOCIS, «Юкрейниан социолоджи сервис» и «ФОМ-Украина». Опрос осуществлялся методом интервью и охватил 15 тыс. избирателей на 420 избирательных участках по всей Украине. Как отмечают на “Интере”, это наиболее масштабный опрос среди других организованных экзит-полов, а потому претендует на наиболее объективные данные. Погрешность составляет 0,7%.

Избирателям задавался вопрос: «Как вы проголосовали?».

В 22.00 в следующем выпуске «Подробностей» будут обнародованы уточненные результаты проведенного экзит-пола.