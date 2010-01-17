Данные Национального экзит-пола
Янукович лидирует
Данные Национального экзит-пола:
Виктор ЯНУКОВИЧ - 31,5
Юлия ТИМОШЕНКО - 27,2
Сергей ТИГИПКО - 13,5
Арсений ЯЦЕНЮК - 7,8
Виктор ЮЩЕНКО - 6,0
Петр СИМОНЕНКО - 2,8
Владимир ЛИТВИН - 2,4
Олег ТЯГНИБОК - 2,1
Анатолий ГРИЦЕНКО - 1,7
Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 0,4
Александр МОРОЗ - 0,5
Юрий КОСТЕНКО - 0,2
Людмила СУПРУН - 0,2
Василий ПРОТЫВСИХ - 0,1
Александр ПАБАТ - 0,2
Михаил БРОДСКИЙ - 0,07
Сергей РАТУШНЯК - 0,07
Олег РЯБОКОНЬ - 0,03
Председатель фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ отметил, что в ходе экзит-пола были опрошены 12 тыс. 340 человек. Уровень ответов всего объема опрошенных составил 74%.
Максимальная погрешность у лидеров выборов может составлять, по словам И.КУЧЕРИВА меньше 1%, у С.Тигипко - 1%.
Такую погрешность он объяснил тем, что незадолго до оглашения результатов экзит-полов на сайты “ИнтерМедиаКонсалтинга” и фонда “Демократические инициативы” были совершены хакерские атаки.
По его словам, независимо от этого погрешность не будет большей указанных показателей.
Уточненные результаты этого экзит-пола будут обнародованы в 23.00.