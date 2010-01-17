Данные Национального экзит-пола:

Виктор ЯНУКОВИЧ - 31,5

Юлия ТИМОШЕНКО - 27,2

Сергей ТИГИПКО - 13,5

Арсений ЯЦЕНЮК - 7,8

Виктор ЮЩЕНКО - 6,0

Петр СИМОНЕНКО - 2,8

Владимир ЛИТВИН - 2,4

Олег ТЯГНИБОК - 2,1

Анатолий ГРИЦЕНКО - 1,7

Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 0,4

Александр МОРОЗ - 0,5

Юрий КОСТЕНКО - 0,2

Людмила СУПРУН - 0,2

Василий ПРОТЫВСИХ - 0,1

Александр ПАБАТ - 0,2

Михаил БРОДСКИЙ - 0,07

Сергей РАТУШНЯК - 0,07

Олег РЯБОКОНЬ - 0,03

Председатель фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ отметил, что в ходе экзит-пола были опрошены 12 тыс. 340 человек. Уровень ответов всего объема опрошенных составил 74%.

Максимальная погрешность у лидеров выборов может составлять, по словам И.КУЧЕРИВА меньше 1%, у С.Тигипко - 1%.

Такую погрешность он объяснил тем, что незадолго до оглашения результатов экзит-полов на сайты “ИнтерМедиаКонсалтинга” и фонда “Демократические инициативы” были совершены хакерские атаки.

По его словам, независимо от этого погрешность не будет большей указанных показателей.

Уточненные результаты этого экзит-пола будут обнародованы в 23.00.