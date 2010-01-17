Результаты экзит-пола ICTV
20:04, 17 января 2010Политика
10408 0
В 20.00 закрылись избирательные участки
Результаты экзит-пола ICTV:
Виктор ЯНУКОВИЧ - 35,06
Юлия ТИМОШЕНКО - 25,72
Сергей ТИГИПКО - 13,41
Арсений ЯЦЕНЮК - 6,87
Виктор ЮЩЕНКО - 5,61
Петр СИМОНЕНКО - 3,17
Владимир ЛИТВИН - 2,32
Олег ТЯГНИБОК - 1,98
Анатолий ГРИЦЕНКО - 1,30
Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 0,39
Александр МОРОЗ - 0,38
Юрий КОСТЕНКО - 0,25
Людмила СУПРУН - 0,23
Василий ПРОТЫВСИХ. - 0,16
Александр ПАБАТ - 0,14
Михаил БРОДСКИЙ - 0,07
Сергей РАТУШНЯК - 0,07
Олег РЯБОКОНЬ - 0,03
Вычеркнули всех кандидатов - 2,85
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter