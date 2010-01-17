Результаты экзит-пола ICTV

20:04, 17 января 2010
Политика
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В 20.00 закрылись избирательные участки

Результаты экзит-пола ICTV:

Виктор ЯНУКОВИЧ - 35,06

Юлия ТИМОШЕНКО - 25,72

Сергей ТИГИПКО - 13,41

Арсений ЯЦЕНЮК - 6,87

Виктор ЮЩЕНКО - 5,61

Петр СИМОНЕНКО - 3,17

Владимир ЛИТВИН - 2,32

Олег ТЯГНИБОК - 1,98

Анатолий ГРИЦЕНКО - 1,30

Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 0,39

Александр МОРОЗ - 0,38

Юрий КОСТЕНКО - 0,25

Людмила СУПРУН - 0,23

Василий ПРОТЫВСИХ. - 0,16

Александр ПАБАТ - 0,14

Михаил БРОДСКИЙ - 0,07

Сергей РАТУШНЯК - 0,07

Олег РЯБОКОНЬ - 0,03

Вычеркнули всех кандидатов - 2,85

 

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