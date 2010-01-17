Результаты экзит-пола ICTV

В 20.00 закрылись избирательные участки

Результаты экзит-пола ICTV: Виктор ЯНУКОВИЧ - 35,06 Юлия ТИМОШЕНКО - 25,72 Сергей ТИГИПКО - 13,41 Арсений ЯЦЕНЮК - 6,87 Виктор ЮЩЕНКО - 5,61 Петр СИМОНЕНКО - 3,17 Владимир ЛИТВИН - 2,32 Олег ТЯГНИБОК - 1,98 Анатолий ГРИЦЕНКО - 1,30 Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 0,39 Александр МОРОЗ - 0,38 Юрий КОСТЕНКО - 0,25 Людмила СУПРУН - 0,23 Василий ПРОТЫВСИХ. - 0,16 Александр ПАБАТ - 0,14 Михаил БРОДСКИЙ - 0,07 Сергей РАТУШНЯК - 0,07 Олег РЯБОКОНЬ - 0,03 Вычеркнули всех кандидатов - 2,85

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