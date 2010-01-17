Янукович обратился к Саакашвили и Ющенко

Кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ просит Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ отозвать незарегистрированных наблюдателей от грузинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он завил сегодня на избирательном участке.

В частности, на вопрос одного из журналистов о приезде в Украину из Грузии незарегистрированных наблюдателей, В.ЯНУКОВИЧ через представителей СМИ обратился к Президенту Грузии с просьбой «не пытаться вмешиваться во внутренние дела Украины».

«Недопустимо, чтобы в нашей стране какое-то государство вмешивалось в наши внутренние дела. И я хочу обратиться к Президенту М.СААКАШВИЛИ, чтобы он отозвал своих так называемых «наблюдателей». Они здесь не нужны. Мы и без них разберемся», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с призывом выполнить свой конституционный долг и защитить права украинских граждан, защитить Конституцию Украины, «чтобы наши избиратели почувствовали, что в стране есть порядок, хотя бы в день выборов».

Как сообщал УНИАН, 11 января ЦИК отказал в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, отказавшей в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

После этого Высший административный суд Украины принял решение, которым рекомендовал Центральной избирательной комиссии рассмотреть вопрос о регистрации грузинских наблюдателей на выборах Президента Украины.

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ отметил, что ВАСУ не может обязать ЦИК зарегистрировать грузинских наблюдателей.