В СП считают, что выборы проходят честно

В Секретариате Президента Украины считают, что пока президентские выборы проходят честно и демократически.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ на пресс-конференции в штабе кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

«Украина смогла подтвердить свою способность проводить честные и организованные выборы. Во всяком случае, пока», - сказал И.ПОПОВ, отметив, что пока все проходит более-менее спокойно.

По его словам, есть отдельные проблемы, связанные с внесением изменений в списки избирателей, с голосованием на дому, некоторыми случаями «каруселей», порчи бюллетеней и т.п.

В то же время И.ПОПОВ сказал, что пока областные госадминистрации с честью справляются с техническим обеспечением выборов.