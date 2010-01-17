Литвин возвращается в Раду

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН со следующей недели уже будет председательствовать на пленарных заседаниях парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после голосования на одном из избирательных участков Киева.

«Буду председательствовать независимо от каких-либо обстоятельств, потому что я осознаю, что у нас начнутся заседания Верховной Рады», - сказал он.

В.ЛИТВИН также выразил убеждение, что пленарные заседания начнутся с выяснения отношений по итогам первого тура выборов и с требования внести изменения в закон о выборах Президента.

«Но нужно было сначала думать головой, а не действовать только по принципу сговора», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, было вполне очевидно, что рано или поздно проблемы с избирательным законодательством возникнут. «Потому что выходит, как в том одесском анекдоте, когда один кандидат жалуется другому такими словами: они подло подделывали результаты выборов в то время, как я честно покупал голоса», - сказал он.