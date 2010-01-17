Явка избирателей по состоянию на 11.00

По состоянию на 11.00 по данным из 38 территориальных избирательных округов явка избирателей составляла 15,18%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы на мониторах в Центральной избирательной комиссии.

В частности, в Киеве явка избирателей составляла 10,17%.

Самая высокая явка (20%), по данным указанных ТИО, зафиксирована в Черниговской, Запорожской, Полтавской областях; в Луганской области и Николаевской этот показатель составлял 19%; в Донецкой области – 17%; в Днепропетровской и Ривненской – 16; в Черновицкой – 15%; в Кировоградской и Харьковской – 14%; в Тернопольской – 13%; во Львовской, Закарпатской, Херсонской – по 11%, АР Крым – 7%, Житомирской области – 4%, по остальным областям пока нет данных.