Перед голосованием Янукович молился

Кандидат в президенты Виктор Янукович намерен провести день выборов преимущественно в своем предвыборном штабе.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов на избирательном участке в воскресенье.

"Частично я буду в избирательном штабе, частично с семьей, но преимущественно буду работать", - сказал Янукович.

Он сообщил, что утром в воскресенье ему "позвонил внук и пожелал удачи".

Накануне, по словам Янукович, он молился в одной из церквей Киева.

На вопрос, за кого он голосовал, лидер Партии регионов ответил не конкретно.

"Я проголосовал за перемены к лучшему. У меня ощущение, что украинский народ хочет перемен, и очень скоро начнется новый этап в жизни страны", - сказал Янукович.

Он также избежал конкретики в ответ на вопрос, за кого бы он проголосовал во втором туре, если бы в украинском законодательстве существовала норма о запрете голосовать за себя.

"Я бы проголосовал за будущее Украины", - сказал Янукович.

Комментируя внешнеполитические приоритеты в случае его избрания президентом он заявил: "Я буду работать и с Европой, и с Россией, и с другими странами мира".

"Украинская правда"