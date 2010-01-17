Посольство Украины в РФ оцеплено ОМОНом

Посольство Украины в РФ, где работает избирательный участок № 78, оцеплено российской милицией в связи с выборами Президента Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, часть Леонтевского переулка, где расположено украинское дипломатическое представительство, оцеплено ОМОНом.

Для того, чтобы пройти ко входу в избирательный участок, избиратели должны показать сотрудникам ОМОНа паспорт гражданина Украины или удостоверение журналиста.

Непосредственно перед входом в избирательный участок украинские пограничники с помощью металлоискателей проверяют входящих на наличие запрещенных предметов.

Как сообщил УНИАН глава избирательного участка № 78 Денис ДЕНИСОВ, по состоянию на 11.00 мск проголосовало около 400 человек.

По его словам, на данный момент ход выборов контролирует один наблюдатель.

Д.ДЕНИСОВ добавил, что, по опыту прошлых лет, ближе к обеду количество граждан Украины, желающих проголосовать, должно возрости.

«Мы готовы к выборам максимально. Еще на вчера мы были на 100% готовы осуществить голосование. В тандеме избирательная комиссия и посольство в Москве на подготовку затратили много сил. Нештатных ситуаций у нас нет и, надеюсь, не предполагается», - подчеркнул Д.ДЕНИСОВ.

По его словам, на данный момент больше голосует граждан, не стоящих на консульском учете, но желающих проголосовать.

Как сообщал УНИАН, молодежная организация партии «Единая Россия» «Россия молодая» намерена пикетировать Посольство Украины в Москве в день выборов Президента Украины 17 января.

В 13.00 по киевскому времени более сотни активистов «России молодой» соберутся у Посольства Украины в РФ, чтобы провести акцию в поддержку прав русскоязычного населения на территории Украины.