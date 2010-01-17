За рубежом украинцы голосуют на 29 участках

Голосование по выборам Президента Украины по состоянию на 8.00 17 января проходит на 29 зарубежных избирательных участках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, знакомясь с деятельностью рабочей группы МИД по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Украины, переговорил с послом Украины в Австралии Валентином АДОМАЙТИСОМ, который сообщил, что 16 января в 23.00 по киевскому времени (в 8.00 17 января 2010 года по местному времени), в столице Австралии городе Канберра в помещении Посольства Украины открылся зарубежный избирательный участок № 1.

После начала голосования на участке в Австралии заработали зарубежные избирательные участки во Владивостоке (Россия), Сеуле (Корея), Токио (Япония). Следом открылись участки в Китае, Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и других странах.

Ситуация на зарубежных избирательных участках спокойная. Работа комиссий проходит в соответствии с избирательным законодательством Украины.

Министерство иностранных дел Украины в течение дня оперативно будет информировать о ходе голосования в зарубежном избирательном округе.