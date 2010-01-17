Тимошенко проголосовала вместе с мужем

Премьер-министр, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО сегодня около 9.00 в Днепропетровске проголосовала вместе с мужем Александром на избирательном участке № 2 территориального избирательного округа № 26.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с супругами ТИМОШЕНКО на участке присутствовала их дочь Евгения.

Проголосовав, Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что сегодня для Украины начинается новый путь. “Мы должны построить счастливое государство, чтобы каждый человек мог получить в ней то, что он хочет”, - отметила кандидат в президенты.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что № 13 в бюллетене ее не смущает, потому что “ничто не помешает Украине быть счастливой”. Она сказала, что у нее сегодня прекрасное настроение.

Кандидат отметила, что сегодня народ избирает не только Президента, но и свое будущее на десятки лет.

Она также сообщила, что сегодня на избирательный участок ее провожала мать.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодняшний день она проведет с родными, потому что “мы редко друг друга видим”. После голосования Ю.ТИМОШЕНКО вместе с семьей вылетает в Киев.