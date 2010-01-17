Начались выборы Президента Украины.

На президентский пост претендуют 18 кандидатов – Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Арсений ЯЦЕНЮК, Сергей ТИГИПКО, Владимир ЛИТВИН, Александр МОРОЗ, Петр СИМОНЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергей РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Александр ПАБАТ, Михаил БРОДСКИЙ и Василий ПРОТЫВСИХ.

По данным Центральной избирательной комиссии, ориентировочное количество избирателей - 36 576 763 человека.

Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Их деятельность координируют 225 территориальных избирательных комиссий.

В заграничном избирательном округе создано 113 избирательных участков. В Государственный реестр избирателей внесены свыше 400 тысяч заграничных избирателей – граждан Украины.

На выборах работают, по данным ЦИК, 3149 официальных международных наблюдателей, зарегистрированных от иностранных государств и международных организаций.