Янукович: Тимошенко будет эффективным лидером оппозиции

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что после выборов главы государства премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО «ласково попросят вернуться в оппозицию».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Место оппозиционерки для нее (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) является естественным. Я думаю, что она будет эффективным лидером оппозиции, и она не будет давать власти спокойно жить», - сказал политик.

На уточняющий вопрос, при каких условиях Ю.ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра может уйти в оппозицию во время президентства В.ЯНУКОВИЧА, кандидат на пост главы государства сказал, что «ее попросят, ласково попросят».

«Юлию Владимировну будут выносить вместе с креслом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что «это состоится независимо от того, хочет она или не хочет, независимо от ее капризов».

«Хотя капризы женщину украшают, но не в этом случае», - сказал политик.

Он также уточнил, что такое развитие событий будет определять парламент. «Моя позиция будет учтена, в первую очередь, депутатами фракции Партии регионов. И уверен, что есть два пути: или будет переформатирована коалиция, или в мае месяце будут досрочные парламентские выборы», - сказал он.

По убеждению политика, «если у депутатов хватит мудрости, политической воли создать коалицию и правительство – конечно, я поддерживаю этот вариант».

«Он будет привлекательнее с позиции нынешнего периода времени – мы все же находимся в кризисе. И разрушения, которые мы получим после этого правительства, - их необходимо будет еще восстанавливать. Поэтому первый вариант является привлекательнее», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.