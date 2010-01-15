Тимошенко о Януковиче, Европе, Андрее Первозванном и украинцах

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что победа лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах может привести к международной изоляции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в обращении к украинскому народу.

"Украина сегодня имеет 18 кандидатов в Президенты, но путей всего два: один – это пожизненное господство олигархических кланов и криминалитета, международная изоляция и как следствие - утрата выстраданной независимости и всего нашего украинского, это свертывание демократического развития и экономических реформ, конец справедливости. Вы так же, как и я, прекрасно знаете, какой кандидат олицетворяет этот путь", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер считает, что 17 января граждане Украины могут избрать другой путь развития страны. "Это суверенная, демократическая, сильная и справедливая Украина, в которой каждый из вас найдет свое простое человеческое счастье. Путь утверждения свободы, путь в семью европейских народов, на который мы встали, избрав свободу и независимость", - сказала она.

"Выбор между этими двумя путями на лезвии бритвы. Мобилизуйте свои силы и возможности, защитите наше молодое государство. Когда-то Андрей Первозванный сказал о нашей стране, что здесь родится великий народ и придет на эту землю благодать Божья. В наших силах сделать так, чтобы эти времена наступили именно сейчас. Чтобы закончилось время темноты, беспросветности, позора и лихолетье. Я уверена: новый путь Украины начинается. Я призываю всех, кто верит и борется, объединиться, потому что это и есть сама победа", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, именно 17 января украинцы являются единственными полноправными хозяевами в стране. "Нужно правильно и судьбоносно этим правом воспользоваться, не дать себя обмануть, запугать или подкупить, стать интеллектуальнее всего их легиона и сплоченными верой, силой духа, любви, а не денег. Я хочу, чтобы вам это удалось. Я хочу положить конец всему беззаконию, аморальности, несправедливости и подлости. Хочу, наконец, навести порядок, установить справедливость в стране раз и навсегда. Я хочу, чтобы новый лидер нации служил вам верой и правдой сам и заставил это сделать других", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.