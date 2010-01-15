Обращение Президента Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев при избрании главы государства сделать выбор в пользу украинских, демократических и европейских ценностей.

Об этом говорится в его обращении к украинскому народу в связи с очередными выборами Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, 17 января может стать днем, “когда страну толкнут в обратном направлении”.

Обращаясь к согражданам, Президент отметил, что “17 января вы избираете свою судьбу. Вы избираете ценности. Собственные ценности. От вас зависит историческое решение. Это нужно осознать”.

Глава государства считает, что на весах, в частности, жизненно опасные риски, которые приобретают для Украины критический вес.

Речь идет, по словам В.ЮЩЕНКО, об угрозе энергетической зависимости и утрате собственности на газотранспортную систему, что приведет к потере экономической независимости; о долговой яме в десятки миллиардов долларов кредитной зависимости; об угрозах целостности и суверенитета государства; о намерении пересмотреть и отложить европейский курс Украины; о денационализации и деукраинизации народа.

“Одно решение может изменить все. Риски – реальные и опасные. Но мы способны их преодолеть”, - сказал Президент, подчеркнув, что доказательством этого является то, что приобрел украинский народ за последние пять лет.

По мнению В.ЮЩЕНКО, “то, что мы стали на правдивую дорогу, хоть и делаем ошибки, еще больше спровоцировало угрозы Украине”. В то же время он заверил, что как глава государства сделал и делает все, чтобы минимизировать их, а в дальнейшем - ликвидировать их.

“Именно поэтому 17 января 2010 года для нас с вами является особым днем совместной ответственности”, - подчеркнул глава государства.

При этом он обратил внимание, что особая ответственность ложится на тех соотечественников, которые будут обеспечивать достоверное волеизъявление людей и порядок на выборах.

В связи с этим Президент попросил всех членов избирательных комиссий добросовестно исполнять свои обязанности, не идти на нарушение закона и не рисковать ни собственной свободой, ни Украиной.

Также В.ЮЩЕНКО призвал судей, которые будут играть на выборах исключительную роль, не поддаваться никакому политическому влиянию. “От ваших справедливых решений может зависеть надежда на нормальную жизнь миллионов людей. Будьте с родной страной. Будьте преданными только и исключительно Закону”, - попросил он.

Обратился глава государства и к представителям правоохранительных органов, напомнив им, что они присягали не партиям, не политикам, не чиновникам, а Украине и народу.

“Ваш долг – защитить выбор граждан и гарантировать законность и порядок на выборах”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Отдельно Президент обратился к киевлянам, подчеркнув, что Киев является столицей нашего европейского выбора, и за этим выбором будет идти вся наша страна.

“В решающие времена столица любой страны становится центром исторических решений. Миссия столицы - это миссия толерантности, взаимоуважения, мудрого отношения к любым законным проявлениям гражданской позиции”, - отметил он.

“Я верю в подтверждение ценностей демократии, нашей национальной и европейской цели 17 января 2010 года. Я верю в победу украинской свободы, нашей надежды, мечты, доброго будущего нашего государства”, - отметил Президент в обращении к украинскому народу.