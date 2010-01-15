Тимошенко будет голосовать в Днепропетровске

Информация пресс-службы БЮТ

17 января кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет голосовать в Днепропетровске на избирательном участке №2 территориального избирательного округа №26. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ. Ориентировочное время голосования: 08.00-08.30. Участок размещается в помещении Днепропетровской государственной медицинской академии по адресу: Октябрьская площадь, 4. За дополнительной информацией БЮТ просит обращаться по телефону 096-616-44-16.

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