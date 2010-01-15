Тимошенко будет голосовать в Днепропетровске
16:26, 15 января 2010Политика
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Информация пресс-службы БЮТ
17 января кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет голосовать в Днепропетровске на избирательном участке №2 территориального избирательного округа №26.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Ориентировочное время голосования: 08.00-08.30.
Участок размещается в помещении Днепропетровской государственной медицинской академии по адресу: Октябрьская площадь, 4.
За дополнительной информацией БЮТ просит обращаться по телефону 096-616-44-16.
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