Тимошенко будет голосовать в Днепропетровске

16:26, 15 января 2010
Политика
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Информация пресс-службы БЮТ

17 января кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет голосовать в Днепропетровске на избирательном участке №2 территориального избирательного округа №26.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Ориентировочное время голосования: 08.00-08.30.

Участок размещается в помещении Днепропетровской государственной медицинской академии по адресу: Октябрьская площадь, 4.

За дополнительной информацией БЮТ просит обращаться по телефону 096-616-44-16.

 

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