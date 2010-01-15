Ющенко презентовал свою исповедь
15:30, 15 января 2010Политика
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Президент рассказал о святых вещах
В Киеве презентована книга избранных речей Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «К нации».
Как передает корреспондент УНИАН, выступая на презентации, Президент отметил, что это его исповедь, построенная на иерархии его ценностей, начиная с вопроса духовного единения нации и завершая вещами, которые являются для него святыми, – вопрос национального становления и национального бытия.
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