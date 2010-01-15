Ющенко презентовал свою исповедь

В Киеве презентована книга избранных речей Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «К нации».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на презентации, Президент отметил, что это его исповедь, построенная на иерархии его ценностей, начиная с вопроса духовного единения нации и завершая вещами, которые являются для него святыми, – вопрос национального становления и национального бытия.