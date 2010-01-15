В БЮТ придумали «налог на долги»

Народный депутат Украины (БЮТ) Александр СОЧКА предлагает внести изменения в закон о налоге с доходов физических лиц и включить в состав общего месячного налогооблагаемого дохода сумму задолженности налогоплательщика, по которой истек срок искового заявления, кроме суммы налогового долга.

Такие изменения предусмотрены законопроектом №5512 от 13 января 2010 г., текст которого размещен на официальном портале парламента.

При этом, согласно документу, налоговым агентом является субъект хозяйствования, в том числе коммерческий банк и небанковское финансовое учреждение, на которых возникла такая задолженность.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что Законом №1533 ("Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" – УНИАН) предусмотрена норма, согласно которой в состав месячного облагаемого налогом дохода налогоплательщика будет включаться только сумма задолженности налогоплательщика, по которой истек срок исковой давности и которая превышает 50% прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного года. При этом физическое лицо обязано самостоятельно уплатить налог с доходов и отобразить их в годовой налоговой декларации. До принятия данной нормы доходы в виде суммы задолженности налогоплательщика, по которой истек срок исковой давности, облагались налогом налоговыми агентами–субъектами хозяйствования.

«В основном задолженность имеют миллионы граждан, в первую очередь социально незащищенные слои населения, за потребленные коммунальные услуги, электроэнергию, предоставленные услуги связи и т. п.», - отмечается в пояснительной записке. Поэтому подача большого количества деклараций может привести к возникновению определенного напряжения в обществе, считает автор законопроекта. Кроме этого, увеличатся расходы органов государственной налоговой службы на привлечение этих граждан к предоставлению деклараций, на обработку и начисление налога с этих доходов.