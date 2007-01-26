У Чалого есть повод для серьезного разговора с Бойко

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ удивлен заверениями министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО о том, что скандал вокруг пребывания туркменских оппозиционеров в Украине не повлияет на поставки туркменского природного газа.

Об этом А.ЧАЛЫЙ заявил в четверг вечером в прямом эфире на телеканале "Интер".

"Я удивлен позицией БОЙКО…", - сказал А.ЧАЛЫЙ.

При этом он добавил, что с 24 по 28 декабря 2006 года он постоянно контактировал с первым заместителем министра топлива и энергетики Вадимом ЧУПРУНОМ, который "умолял предпринять какие-либо действия…".

"Поэтому мне кажется, такая позиция министра БОЙКО - она несколько упрощена", - сказал А.ЧАЛЫЙ.

"Я думаю, будет разговор с Юрием Анатольовичем (БОЙКО)" после его возвращения из Давоса, добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 января Ю.БОЙКО заявил, что скандал вокруг пребывания туркменских оппозиционеров в Украине не повлияет на поставки туркменского природного газа. "Я думаю, что это была политическая инсинуация, и туркменская сторона полностью удовлетворена нашими объяснениями и с пониманием относится к перепетиям политической борьбы в нашей стране", – сказал он. При этом министр добавил, что "никакой угрозы с поставками газа для нашей страны нет".

Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа в Украину. В 2007 году Украина планирует получить от 55 до 62 млрд. кубометров газа среднеазиатского происхождения, в том числе туркменского.