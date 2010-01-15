Минюст объяснил, как голосовать бомжам

Министерство юстиции, в связи с многочисленными запросами в отношении возможности изменения избирательного адреса, издало соответствующее разъяснение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, законодательство гарантирует реализацию избирательного права граждан, которые в день выборов Президента Украины не будут иметь возможности проголосовать по привычному для них адресу избирательного участка.

Для этого следует обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей в соответствии со своим избирательным адресом (в районную или районную в городе государственную администрацию или в соответствующий исполнительный орган городского или районного в городе совета) с заявлением о внесении изменений в свои персональные данные. Образец заявления можно загрузить отсюда: www.reestr2009.org.ua/document/557_2009_d2.html)

К заявлению прилагаются документы (должным образом засвидетельствованные копии документов), которые подтверждают изменение избирательного адреса избирателя.

Гражданин имеет право подать заявление в отношении изменения избирательного адреса независимо от регистрации места его проживания.

В случае поступления заявления в отношении изменения избирательного адреса орган ведения реестра устанавливает, включено ли лицо, обратившееся с заявлением, в реестр, и изучает обоснованность заявления.

Заявление является обоснованным в случае, когда приложенные к нему документы или их должным образом засвидетельствованные копии подтверждают факты (фактические обстоятельства), обусловливающие проживание избирателя по указанному им адресу.

Такими обстоятельствами могут быть:

1) трудоустройство избирателя, в случае, если местонахождение работодателя принадлежит к административно-территориальной единице, в пределах которой гражданин Украины просит определить его избирательный адрес;

2) обучение избирателя на очной форме в учебном заведении, расположенном в административно-территориальной единице, в пределах которой гражданин Украины просит определить его избирательный адрес;

3) принадлежность на праве личной собственности жилья, расположенного в административно-территориальной единице, в пределах которой гражданин Украины просит определить его избирательный адрес;

4) постоянное проживание избирателя в административно-территориальной единице, в пределах которой гражданин Украины просит определить его избирательный адрес;

5) осуществление избирателем ухода за лицом, которое постоянно не способно передвигаться самостоятельно, место проживания которого зарегистрировано в соответствии с Законом "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" в административно-территориальной единице, в пределах которой избиратель просит определить его избирательный адрес;

6) пребывание избирателя, который обратился с заявлением в отношении изменения его избирательного адреса, в браке или в семейных отношениях, которые обусловливают общее проживание с гражданином Украины.

Документами, удостоверяющими проживание избирателя по указанному им избирательному адресу, могут быть:

договор найма жилье;

справка с места работы, трудовая книжка, трудовой договор;

справка учебного заведения;

свидетельство на право собственности на жилье (договор купли-продажи, договор дарения, договор обмена, договор пожизненного содержания, свидетельство о наследстве и пр.);

свидетельство о браке, свидетельстве о рождении, брачный договор;

справка жилищно-эксплуатационного учреждения или объединения совладельцев многоквартирного дома, письменное согласие владельца жилья и пр.

Приведенные перечни фактических обстоятельств и документов, которые их подтверждают, не являются исчерпывающими.

Избирательным адресом военнослужащего, который обратился с заявлением в отношении изменения своего избирательного адреса, может быть почтовый адрес соответствующей войсковой части.

По результатам изучения обоснованности заявления избирателя в отношении изменения его избирательного адреса руководитель органа ведения реестра принимает одно из таких решений:

1) об издании распоряжения о внесении в реестр изменения в отношении избирательного адреса избирателя (если изменение избирательного адреса избирателя происходит в пределах территории, на которую распространяются полномочия этого органа ведения реестра);

2) об обращении к распорядителю реестра в отношении поручения органа ведения реестра по предыдущему избирательному адресу избирателя внести в реестр изменения в отношении избирательного адреса избирателя (если предыдущий избирательный адрес избирателя не принадлежит к территории, на которую распространяются полномочия этого органа ведения реестра);

3) об отказе избирателю во внесении изменения в его избирательный адрес.

Руководитель органа ведения реестра отказывает в удовольствии заявления избирателя в отношении изменения его избирательного адреса лишь на таком основании:

1) если установлено, что лицо, обратившееся с заявлением, не включено в реестр;

2) если по результатам проведенной проверки выявлено несоответствие в содержании сведений, указанных в заявлении избирателя и предоставленных соответствующими органами, заведениями, учреждениями или организациями;

3) если заявление об изменении избирательного адреса признано необоснованным;

4) если установлено, что в реестр уже внесены соответствующие изменения в персональные данные избирателя.

Лицу, обратившемуся с заявлением в отношении изменения избирательного адреса, сообщается в письменной форме об отказе в удовлетворении заявления с указанием исчерпывающего перечня оснований отказа. Такое сообщение направляется по избирательному адресу в соответствии с данными реестра и по адресу, который избиратель просил признать его избирательным адресом.

В отношении граждан, которые на сегодняшний день являются бездомными, то для безусловной реализации их активного избирательного права могут быть применены нормы Закона "Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей".

Бездомность - социальное положение человека, обусловленное отсутствием у него обитаемого помещения (дома, квартиры, комнаты и пр.), которое он мог бы использовать для проживания/пребывания и адрес которого мог указать для регистрации (абзац второй статьи 2 Закона Украины "Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей ").

В соответствии со статьями 6-8 указанного Закона учет бездомных граждан осуществляется по их преобладающему местонахождением на основании личного обращения или их выявления соответствующими специализированными учреждениями, которые создаются органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти. При постановке на учет бездомные граждане получают удостоверение установленного образца. Регистрация преобладающего местонахождения бездомных граждан осуществляется по юридическому адресу специализированного учреждения, которое осуществляет учет бездомных граждан, или других заведений для этой категории лиц.