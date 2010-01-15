Кандидат в президенты, действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО убежден, что демократическому устройству в Украине нет альтернативы.

Об этом он заявил в эфире программы «Я так думаю» на «5 канале», сообщает официальный сайт В.ЮЩЕНКО.

«Я не знаю счастливого раба. Для европейца есть только один ответ – ты можешь свободно себя реализовать лишь в системе демократии», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что не следует путать демократию с беззаконием. «Демократия никогда не является беззаконием. Демократия - это всегда закон», - отметил он.

Глава государства сказал, что в украинском обществе есть ряд проблем, в частности, криминализация и коррупция во власти, но в этом не виновата демократия. «Не бросайте в демократию камнями», - призвал он. По убеждению В.ЮЩЕНКО, повинна в этом несовершенная Конституция. Он в очередной раз отметил необходимость ее изменить.