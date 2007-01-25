Мороз: кадровые перемены в МВД – это профессиональный подбор кадров

Кадровые изменения в Министерстве внутренних дел - это “профессиональный подбор кадров”. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал в эфире Радио Свобода председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, что министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заменяет кадры предыдущего руководителя министерства Юрия ЛУЦЕНКО, А.МОРОЗ сказал: “Нет кадров ЛУЦЕНКО или ЦУШКО. Я полностью доверяю Василию Петровичу (В.ЦУШКО - УНИАН) и знаю, что он исходит из интересов дела, даже если какие-то назначения сегодня вызывают вопрос, это не означает, что принимаются решения окончательно”.

Говоря о том, является ли ротация в МВД профессиональной, политической или квотной, А.МОРОЗ отметил, что речь не идет о квотах, а, скорее, о влиянии и о “балансе влияния на ситуацию в государстве”. По его словам, речь идет о профессиональном подборе кадров.

Как сообщал УНИАН, приказами, которые подписал министр внутренних дел, назначены новые начальники Главных управлений МВД в 12 областях, а также в Киеве и Севастополе.