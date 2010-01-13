Ющенко говорит, что некоторые комиссии могут закрыться в день выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обеспечить полное финансирование выборов до 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании с губернаторами сегодня.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что невыделение в полном объеме средств, предусмотренных на выборы, является одной из реализуемых провокаций.

«Я не исключаю, по крайней мере, я имею информацию о том, что из-за отсутствия финансирования в день голосования свою работу могут закрыть некоторые комиссии – сегодня ведется работа по подстрекательству членов комиссий, в связи с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО не обеспечила выплату заработной платы этим людям, закрыть работу комиссий», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призвал Ю.ТИМОШЕНКО выделить средства, в том числе необходимые для выплаты заработной платы членам комиссий. В то же время, если этого не случится, В.ЮЩЕНКО призвал членов комиссий не закрывать комиссии и работать.

«Я, как Президент Украины, гарантирую, что сделаю все для того, чтобы заработная плата была выплачена», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО попросил оперативно сообщать ему о соответствующих случаях, отметив, что он знает, кто за этим стоит – «это та же власть».