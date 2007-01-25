Откроется учредительная конференция Международного фонда национальной памяти

17-00 - учредительная конференция Международного фонда национальной памяти Украины. Участники: Игорь Юхновский, Анатолий Авдиевский, Иван Дзюба, Михаил Сирота, Владимир Стельмах, Александр Сугоняко, Виталий Гайдук, Вячеслав Кириленко, Сергей Комисаренко, Лидия Перечкина, Борис Пономаренко, Александр Слободчан, Вера Ульянченко, Леонид Козаченко, Дмитрий Мельничук (Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, ул. Прорезная, 2, 5-й этаж).

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