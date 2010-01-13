Регионалы привели 600 сторонников под стены Кабмина

Кабинет министров Украины пикетируют около 600 сторонников Партии регионов с требованием к правительству выполнить закон о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции делегировали наиболее активных пенсионеров в дом правительства, чтобы передать свои требования.

Сейчас почти 20 человек находятся у входа на втором подъезде, но госохрана не пропускает их в помещение правительства.

Вместе с пенсионерами находится несколько народных депутатов Украины от фракции Партии регионов, в частности, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, Виктор ТУРМАНОВ, Геннадий САМОФАЛОВ, Павел СУЛКОВСКИЙ и другие, всего около десяти депутатов.

«Наша главная задача – провести пенсионеров, чтобы они имели возможность вручить свои требования представителям Кабинета министров. Сейчас, насколько я понял, госохрана приняла решение пропустить пенсионеров. Как вы видите, сейчас составляются их списки, после чего они передадут свою петицию, а мы перейдем в Верховную Раду для участия во внеочередном заседании Верховной Рады», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.