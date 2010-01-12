Замглавы ВАСУ закрылся от журналистов в кабинете?

Гербовая печать Высшего административного суда Украины цела, и находится у председателя суда Александра ПАСЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам А.ПАСЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что сообщение в газете «Урядовий кур’єр» не соответствует действительности.

Также А.ПАСЕНЮК заметил, что печать никогда не терялась. Кроме того, по его словам, заявления о том, что печать утеряна, являются провокационными.

По его словам, «гербовая печать Высшего административного суда Украины никогда не терялась. Она находится и хранится в кабинете председателя Высшего административного суда Украины».

При этом А.ПАСЕНЮК продемонстрировал журналистам печать и сделал оттиск печати на бумаге.

«Такие сообщения, которые сделаны неизвестными лицами, хотя подпись здесь и.о. председателя суда Николая СИРОША, это сделано для того, чтобы дестабилизировать работу ВАСУ во время рассмотрения дел, связанных с избирательным процессом», - сказал А.ПАСЕНЮК.

Он подчеркнул, что если будет изготовлена новая гербовая печать суда, она будет фальшивой. А.ПАСЕНЮК заявил, что в таком случае подаст обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело.

На уточняющий вопрос журналистов А.ПАСЕНЮК отметил, что гербовая печать ВАСУ не используется для подтверждения судебных решений, а ставится лишь на финансово-хозяйственных документах.

Также А.ПАСЕНЮК сообщил, что он обратился в МВД с просьбой проследить, чтобы не была изготовлена новая печать, в связи с тем, что одно из подразделений МВД изготовляет такие печати.

Кроме того, журналисты пытались пообщаться с первым заместителем председателя ВАСУ Н.СИРОШЕМ, однако двери его кабинета на протяжении 30 минут были закрыты, хотя сотрудники суда заверили, что Н.СИРОШ находится в этом кабинете.

Как сообщили некоторые СМИ, согласно объявлению в газете "Урядовий кур’єр", Н.СИРОШ заявил, что гербовая печать ВАСУ была утеряна. В соответствии с объявлением в газете, печать признается недействительной.

Справка УНИАН. Процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА истек 22 декабря этого года.

22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном разъяснении положений Закона "О судебном устройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может лишь давать рекомендации.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА выполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

30 декабря А.ПАСЕНЮК обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вмешаться в конфликт вокруг должности председателя ВАСУ.

ВАСУ является главным судом при обжаловании дел, связанных с выборами.