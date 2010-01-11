Политолог говорит, что Тимошенко может устроить революцию

Нынешние президентские выборы очень важны для Украины, которая должна наконец определиться в геополитическом, экономическом плане и относительно политической системы, которая необходима государству. Такое мнение в интервью Радио Свободавыразил известный немецкий политолог, эксперт Совета по внешней политике Германии Александр Рар.

Относительно опасностей, которые могут ожидать Украину после выборов, политолог высказался следующим образом: "Мой прогноз может быть довольно грустным. Если во втором туре победит Виктор Янукович, а если он победит, то с незначительным преимуществом, то Юлия Тимошенко устроит своеобразную революцию и объявит Украину парламентской республикой, попробует вынудить Януковича стать не более чем английской королевой. Это приведет к новому политическому кризису в стране. Я надеюсь, что этого не будет, но такая опасность существует".

По словам Александра Рара, существует третье, так называемое «золотое» место. "Если, например, Арсений Яценюк или Сергей Тигипко завоюют сильное третье место, я отмечаю – сильное, и смогут серьезно повлиять на успех Тимошенко или Януковича, то это серьезно изменит политическую систему Украины. Будет коалиция нескольких политических сил, которая будет руководить Украиной после второго тура".