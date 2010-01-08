Канал “1+1” покажет программу “Личное дело” о Литвине

9 января канал “1+1” будет транслировать программу «Личное дело», гостем которой станет кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

Передача посвящена празднованию В.ЛИТВИНЫМ Рождества в семейном кругу в родном селе в Житомирской области.

После посещения сельской церкви, построенной за средства семьи ЛИТВИНОВ, председатель ВР поделился своим виденьем “духовного возрождения страны, которое должно опираться на традиции и мораль”. “Президент обязан быть воплощением и защитником нравственности и духовности народа, мудрым объединителем государства», – уверен он.

Зрители смогут увидеть эксклюзивные съемки семейного гнезда ЛИТВИНОВ, три поколения семьи за одним столом, откровенные признания и семейные секреты, увидеть хозяйство и познакомиться с домашними животными, говорится в сообщении. Программа выйдет в эфир в 16.00.