Крымский БЮТ раскрывает схему фальсификации выборов

Руководитель Крымского штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Андрей СЕНЧЕНКО заявляет, что местный штаб Партии регионов готовит масштабные фальсификации результатов выборов Президента.

«Со вчерашнего дня (с 5 января) в Крыму массово поступают заявления о голосовании на дому, в среднем более 50 заявлений на каждый избирательный участок, этот процесс проходит практически во всех избирательных комиссиях, а организатор его - Партия регионов», - говорится в заявлении А.СЕНЧЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой крымской организации ВО «Батькивщина».

«То, что происходит сейчас в комиссиях, - это открытая и наглая подготовка к фальсификациям. Нам даже известен план голосов, которые они хотят добавить себе за счет этой технологии, примерно 150 голосов на участок, что в рамках Крыма составит 200 тысяч голосов», - утверждает А.СЕНЧЕНКО.

Он заявил, что принятое Центральной избирательной комиссией решение, позволяющее голосование на дому без документального обоснования такой необходимости, должно быть отменено, поскольку «полностью перечеркивает право граждан Украины на честное определение результатов выборов».

В свою очередь, руководитель крымского штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что «регионалы» не готовят фальсификации, и назвал комментарий А.СЕНЧЕНКО «бредовым».

«Оригинальный способ фальсификации узрел товарищ СЕНЧЕНКО… Это бредовое заявление человека, который вообще не соображает в нормах права. Фальсификации - это нарушения законных норм, которые обусловливают голосование человека. Заявление человека, написанное в комиссию, обусловлено нормами права, разъяснением Центральной избирательной комиссии. Право участковой комиссии - заявление рассмотреть и по нему решение принять», - сказал А.МОГИЛЕВ.

«Норма закона не отдельная для Крыма, она распространяется на Ивано-Франковскую, Тернопольскую области, Донецк, Львов и так далее (на все регионы)», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 4 января Центризбирком принял решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может перемещаться самостоятельно.

5 января кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться в суд с требованием отменить решение ЦИК, которым разрешается голосование на дому без документального обоснования такой необходимости.