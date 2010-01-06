Ющенко поручил немедленно созвать правление НБУ: "ситуация критическая"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ срочно созвать правление НБУ, чтобы через механизмы выкупа ценных бумаг правительства решить проблемы с оплатой за импортированный из России газ.

Об этом идет речь в обращении главы государства к председателю Нацбанка, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

«Я вынужден обратиться к Вам в связи с критической ситуацией, сложившейся с оплатой за поставленный российской компанией ОАО «Газпром» природный газ, - отмечает В.ЮЩЕНКО в обращении. - Как Вам известно, я неоднократно предупреждал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО о возможных чрезвычайно тяжелых для Украины последствиях заключенных в январе 2009 года газовых контрактов на кабальных для нашего государства и экономически не обоснованных условиях. Мной также постоянно обращалось ее внимание на то, что заложенные в этих соглашениях ставки за транзит российского природного газа через территорию Украины являются убыточными и значительно ниже среднего уровня европейских цен”.

Президент отмечает, что “заключение данных соглашений привело к тому, что каждый месяц, когда подходит срок расчетов за поставленный российской стороной газ, лихорадит как украинское общество, так и вызывает обеспокоенность у западных партнеров”.

По словам В.ЮЩЕНКО, “по итогам прошлого года мы в очередной раз имеем повторение ситуации, которая является критической. Еще раз подчеркиваю – это является результатом бездарной деятельности правительства и лично премьер-министра Украины в газовой сфере”.

Как отмечает Президент, “в очередной раз возникает угроза международному авторитету Украины как транзитного государства и потенциальная опасность возможных перебоев в поставках газа гражданам нашего государства”.

По словам В.ЮЩЕНКО, “правительство оказалось неспособным провести инкассацию монетизированных облигаций НАК «Нафтогаз Украины», в результате чего у компании отсутствуют средства в размере более 900 млн. дол. США, которые она обязана до 11 января 2010 года уплатить российской стороне. В связи с такой ситуацией я вынужден обратиться к Вам как к председателю Правления Национального банка Украины с просьбой безотлагательно собрать Правление банка и через механизмы выкупа ценных бумаг правительства найти возможность решения данной проблемы”.

О принятом решении Президент просит информировать его лично до 20.00 6 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, за газ, приобретенный в декабре 2009 года, НАК «Нафтогаз Украины» заплатит ОАО «Газпром» 892 млн. дол. Об этом сегодня, 6 января, сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН. При этом он отметил, что нет никаких сомнений в том, что платеж будет проведен своевременно.

«Абсолютно точно, что до 11 января мы заплатим. Сумма составляет 892 млн. дол.», - сказал Ю.ПРОДАН.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре газ с 7 на 11 января.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.