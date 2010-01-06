Ющенко поручил немедленно созвать правление НБУ: "ситуация критическая"
"Возникает угроза для авторитета Украины"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ срочно созвать правление НБУ, чтобы через механизмы выкупа ценных бумаг правительства решить проблемы с оплатой за импортированный из России газ.
Об этом идет речь в обращении главы государства к председателю Нацбанка, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.
«Я вынужден обратиться к Вам в связи с критической ситуацией, сложившейся с оплатой за поставленный российской компанией ОАО «Газпром» природный газ, - отмечает В.ЮЩЕНКО в обращении. - Как Вам известно, я неоднократно предупреждал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО о возможных чрезвычайно тяжелых для Украины последствиях заключенных в январе 2009 года газовых контрактов на кабальных для нашего государства и экономически не обоснованных условиях. Мной также постоянно обращалось ее внимание на то, что заложенные в этих соглашениях ставки за транзит российского природного газа через территорию Украины являются убыточными и значительно ниже среднего уровня европейских цен”.
Президент отмечает, что “заключение данных соглашений привело к тому, что каждый месяц, когда подходит срок расчетов за поставленный российской стороной газ, лихорадит как украинское общество, так и вызывает обеспокоенность у западных партнеров”.
По словам В.ЮЩЕНКО, “по итогам прошлого года мы в очередной раз имеем повторение ситуации, которая является критической. Еще раз подчеркиваю – это является результатом бездарной деятельности правительства и лично премьер-министра Украины в газовой сфере”.
Как отмечает Президент, “в очередной раз возникает угроза международному авторитету Украины как транзитного государства и потенциальная опасность возможных перебоев в поставках газа гражданам нашего государства”.
По словам В.ЮЩЕНКО, “правительство оказалось неспособным провести инкассацию монетизированных облигаций НАК «Нафтогаз Украины», в результате чего у компании отсутствуют средства в размере более 900 млн. дол. США, которые она обязана до 11 января 2010 года уплатить российской стороне. В связи с такой ситуацией я вынужден обратиться к Вам как к председателю Правления Национального банка Украины с просьбой безотлагательно собрать Правление банка и через механизмы выкупа ценных бумаг правительства найти возможность решения данной проблемы”.
О принятом решении Президент просит информировать его лично до 20.00 6 января 2010 года.
Как сообщал УНИАН, за газ, приобретенный в декабре 2009 года, НАК «Нафтогаз Украины» заплатит ОАО «Газпром» 892 млн. дол. Об этом сегодня, 6 января, сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН. При этом он отметил, что нет никаких сомнений в том, что платеж будет проведен своевременно.
«Абсолютно точно, что до 11 января мы заплатим. Сумма составляет 892 млн. дол.», - сказал Ю.ПРОДАН.
Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре газ с 7 на 11 января.
Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.
До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.