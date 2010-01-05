Тимошенко сегодня подаст в суд на ЦИК (дополненная)

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня обратиться в суд с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии от 4 января, позволяющее голосование на дому без документального обоснования такой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в международном аэропорту «Борисполь» перед рабочей поездкой в Винницкую область.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что такое решение ЦИК фактически предоставляет возможности для фальсификаций результатов выборов Президента.

«Мы сегодня обращаемся в суд для того, чтобы еще раз доказать, что именно та часть ЦИК, которая представляет В.ЯНУКОВИЧА, – именно она готовит фальсификацию. И мы будем обращаться в суд, чтобы отменить это решение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она заявила, что намерена обратиться к ОБСЕ и другим международным организациям и проинформировать их об этом решении ЦИК, и о том, что оно дает возможности фальсифицировать результаты выборов.

«Я сегодня готовлю специальное обращение в международные институции, в функции которых входит отслеживание честного и демократического проведения выборов без фальсификаций. Мы обратимся к ОБСЕ – я подпишу это обращение. Я подпишу такое обращение ко всем дипломатическим представительствам, которые сегодня работают в Украине, и, кроме того, через наши посольства в других странах также передам информацию о том, что пан ЯНУКОВИЧ со своим коррумпированным большинством в ЦИК готовит фальсификацию выборов. И я сделаю все, что только возможно для того, чтобы эти вещи не допустить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что если в течение трех дней ЦИК не отменит это решение, то БЮТ будет наставить на созыве внеочередного заседания парламента.

«Мы будем созывать внеочередное заседание Верховной Рады. Шуток здесь не будет… Если не поможет собрание Верховной Рады, и депутатский корпус, не дай Бог, станет на сторону фальсификации выборов, мы будем думать, какие рычаги применить и будем обращаться к общественности Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что первое решение ЦИК, дающее право голосовать на дому по желанию и открывавшее путь для фальсификаций на выборах, было принято 12 декабря 2009 года. Однако она, как кандидат в президенты оспорила это решение, и суд вынес решение о том, что голосование на дому возможно фактически только в тех случаях, когда человек, желающий проголосовать, может подтвердить с помощью медицинских документов отсутствие возможности посетить избирательный участок.

«Игнорируя решение суда от 19 декабря, вчера в 16.00 большинство, которое полностью подконтрольно и, я уверена, коррумпировано Партией регионов, снова вопреки решению суда принимает решение очень короткое: позволить голосование на дому всем желающим… Я считаю, что это чрезвычайная ситуация в избирательном процессе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поименно назвала членов ЦИК, проголосовавших за это решение, отметив, что почти все они являются «регионалами»: Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Елена ЛУКАШ, Александр ШЕЛЕСТОВ, Тамара АСТАХОВА, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Юрий ДОНЧЕНКО и Александр ЧУПАХИН.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила остальных членов ЦИК, включая председателя Владимира ШАПОВАЛА, за то, что они не поддержали такое решение и продемонстрировали свою честную позицию.

«У нас есть надежда, что господин ШАПОВАЛ не допустит в ЦИК «киваловщины» - не допустит возвращения к 2004-му году, к масштабной фальсификации, которая была сделана В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что в 2004 году именно голосование на дому было использовано для фальсификации результатов президентских выборов.

«Я думаю, что мы очень хорошо помним 2004-й год, когда как раз голосование на дому и было одним из методов фальсификации господина В.ЯНУКОВИЧА как кандидата в Президенты, и именно тогда продажная ЦИК, которую назвали «киваловщиной», принимала такие же решения», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, также существует угроза, что ЦИК может принять еще одно решение, позволяющее фальсифицировать результаты выборов, - о разрешении вносить данные избирателей в списки в день голосования прямо на участках.

«Такое решение ЦИК – а именно той части, которая контролируется В.ЯНУКОВИЧЕМ, мы сейчас отменили в суде. И я предупреждаю, если будет сделан хоть один шаг определенными членами ЦИК, чтобы еще раз возобновить этот механизм фальсификации – регистрацию на участке людей, которых нет в списке – мы будем также идти в суд и обращать на это внимание мирового сообщества и украинцев», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, последние действия членов ЦИК свидетельствуют о том, что В.ЯНУКОВИЧ, как кандидат в Президенты, планирует использовать разные механизмы для фальсификации выборов.

«Все крики В.ЯНУКОВИЧА о том, что он против фальсификации выборов, являются банальной сентенцией, что сам вор кричит - держи вора. И как раз действия той части членов ЦИК, которые представляют В.ЯНУКОВИЧА, свидетельствуют о том, что В.ЯНУКОВИЧ как проводил фальсификацию в 2004-м году, также хочет провести ее и в 2010-м. И я сейчас обращаюсь к В.ЯНУКОВИЧУ: господин В.ЯНУКОВИЧ, у вас эти трюки еще раз в Украине не пройдут. И еще раз мы вам очень хорошо дадим по рукам, так как это делали в 2004-2005-м годах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 января, ЦИК приняла решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может перемещаться самостоятельно. За это решение проголосовали 8 членов ЦИК, 4 – «против» и двое воздержались.