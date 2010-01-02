В Запорожье напали на марш и арестовали людей Тягнибока

"Свобода" требует привлечь к ответственности лиц, причастных к нападению на участников предвыборной встречи в поддержку Олега Тягнибока в Запорожье.

С соответствующим требованием объединение обратилось к Генпрокуратуре, МВД, СБУ и ЦИК.

1 января в Запорожье по инициативе "Свободы" прошло почтение памяти 101 годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

"Неудачная попытка власти запретить мероприятие "Свободы" переросло в потворство милицией действиям украинофобов, которые применили слезоточивый газ против Виталия Подлобникова и Анатолия Пенько - доверенных лиц кандидата в президенты Олега Тягнибока", - заявляет "Свобода".

"Проплаченый антиукраинский сброд пытался не пропустить на встречу с доверенными лицами Олега Тягнибока членов "Свободы" и сторонников организации. Криминальные элементы напали на государственный флаг Украины", - подчеркивают в организации.

Со временем, заявляет "Свобода", произошел арест представителей объединения и представителей общественности.

Среди задержанных - глава Запорожской облорганизации "Свобода" Виталий Подлобников - доверенное лицо кандидата в президенты Тягнибока.

Также "Свобода" напоминает "недавние события в Запорожье, когда в участников патриотичного мероприятия стреляли местные депутаты-регионалы, а милиция фактически проигнорировала очевидное нарушение законности".

"Бандитские действия работников милиции, скоординированные с наглыми нападениями наемных боевиков не оставляют и капли сомнения в спланированном характере выпадов против "Свободы" и прямую причастность к этому руководства МВД в Запорожье", - заявляет "Свобода".

"Украинская правда"