Тимошенко обещает, что в 2010-м цена на газ не изменится

С 1 января 2010 года цена на природный газ для промышленности, теплокоммунэнерго и населения остается на уровне 2009 года.

Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра, кандидата в президенты Юлия ТИМОШЕНКО.

"С 1 января промышленность имеет такую же цену на газ, как в 2009 году. Я хочу опровергнуть все заявления, что с 1 января газ будет дорогим и, как говорят сегодняшние оппозиционеры и кандидаты в Президенты, будет коллапс экономики Украины. Для людей, теплокоммунэнерго цена на газ с 1 января сохраняется такой, какой была в прошлом году", - заявила премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, еще в конце ноября глава правительства заверила, что для промышленности цена на природный газ останется неизменной в течение всего первого полугодия 2010 года.

"По тем имеющимся у на сегодняшний день прогнозам, цены на нефть, на мазут, на газоль, а это и есть составные формулы, у нас как минимум в первом полугодии цена для промышленности на природный газ не изменится, она будет такая, как и была в 2009 году", - сказала премьер-министр.

Глава правительства напомнила, что, в соответствии с долгосрочным десятилетним контрактом о поставках газа, предусмотрена формула, которая позволяет формировать цены на газ для Украины на рыночных принципах, без какого-либо дополнительного обсуждения.