Сегодня в Киеве пройдет факельный марш в честь Степана Бандеры
16:17, 01 января 2010Политика
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На Майдане запланирован митинг
Сегодня Киевская городская организация Всеукраинского объединения «Свобода» проведет акцию «Степан Бандера – наш Герой», посвященную Дню рождения проводника Организации Украинских Националистов (революционной) Степана Бандеры и всем воинам ОУН-УПА.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу ВО “Свобода”, акция начнется в 18.00 возле памятника Тарасу Шевченко, после чего сформированная колонна с факелами пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана Незалежности.
В 19.00 запланирован митинг на Майдане Незалежности.
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