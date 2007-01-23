Ющенко собрался в гости к Меркель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 8 февраля посетит Германию с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сегодня на брифинге.

«Главная тема – это обсуждение начала переговорного процесса о новом соглашении Украина-ЕС, а также весь комплекс двухстороннего сотрудничества с Германией с учетом ее председательства в Евросоюзе и G-8», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Предполагается, что в ходе визита В.ЮЩЕНКО проведет встречу с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.