Представитель Еврокомиссии не согласна с Тарасюком

Представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН не видит оснований для пересмотра утвержденного 22 января Советом министров иностранных дел ЕС мандата Еврокомиссии на переговоры с Украиной относительно нового усиленного соглашения.

Об этом она заявила корреспонденту УНИАН, отвечая по просьбе прокомментировать слова министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

“Я не вижу оснований для пересмотра мандата. Мандат – это юридический документ”, - сказала она.

Э.УДВИН также добавила, что не помнит прецедентов пересмотра мандата.

Как сообщал УНИАН, 22 января Совет министров иностранных дел ЕС принял мандат Еврокомиссии на переговоры с Украиной относительно нового Усиленного соглашения, который должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в 2007 году. В своем документе Совет министров ЕС решил, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать заранее никакого будущего развития двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны, не будет положения и о невозможности такого членства.

Комментируя это решение, Б.ТАРАСЮК заявил, что Европейский Союз может изменить свое решение относительно признания перспективы членства Украины в организации.

Он также отметил, что переговоры будут продлены, и в ходе этих переговоров будет определяться, изменится ли позиция ЕС. “Не надо реагировать на решения, имеющие временный характер, поскольку тот же Совет может принять другое решение”, - сказал Б.ТАРАСЮК и добавил, что не стоило ожидать, что Совет ЕС примет решение о фиксации членства Украины в ЕС, поскольку в данном вопросе нет консенсуса.