Янукович готов договариваться с Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности компромисса по Закону «О Кабинете министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

«Закон был проголосован конституционным большинством народных депутатов (366 депутатов – УНИАН). Фактически он принят и преодолено вето Президента. Но если случится так, что в этом законе возникнут вопросы, по которым нужно сделать уточнение… То есть, мы сегодня не застрахованы от того, что в том или другом законе могут быть допущены ошибки. Процедура эта может быть решена либо в Конституционном Суде по представлению Президента, либо в парламенте, если Президент предложит рассмотреть какие-либо изменения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер не исключил, что «по некоторым направлениям или статьям закона возможен какой-либо компромиссный вариант», «если эти решения нужно будет принимать в политической плоскости и это будет на пользу обществу и государству в целом. Если в этом будет заключаться вопрос – мы никогда не ставили выше государственных интересов интересы, например, Кабмина. Мы всегда настроены на компромиссы и в правительстве, и в парламенте», - пояснил он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ не уточнил сроки достижения компромиссных вариантов – до опубликования или после опубликования закона о Кабинете министров. «Это не имеет значения. Если будет принято политическое решение, если будет политическая воля – этот вопрос может быть рассмотрен в любой форме. Это не будет иметь принципиальных противоречий. Поэтому мы настроены прислушиваться один к одному, мы настроены прислушиваться к Президенту, и если его предложения востребованы, безусловно, мы их политически поддержим», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.